Le Ballon d’Or vient lui-même corriger l’annonce

Par Eric Bethsy

Victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en septembre dernier, Rodri ne fait pas une croix sur le reste de la saison. Le milieu de Manchester City espère retrouver les terrains plus vite que prévu.

Accroché par le Feyenoord Rotterdam (3-3) mardi en Ligue des Champions, Manchester City reste sur six matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Bien sûr, l’absence de Rodri n’explique pas tout. Mais les Citizens souffrent inévitablement de l’indisponibilité de leur métronome victime d’une grave blessure à un genou. D’après le manager Pep Guardiola, ce coup dur éloignera l’international espagnol des terrains jusqu’à la fin de la saison. Mais ce n’est pas le délai donné par le principal intéressé.

Rodri contredit Guardiola

« Mon objectif est de revenir cette saison, a annoncé Rodri dans le podcast The Rest Is Football. Je n'abandonne pas cette saison, mais je ne veux pas faire d'erreurs. Mon objectif c'est six ou sept mois. Le premier mois et demi a été difficile en termes de douleur, je ne pouvais pas marcher, mais maintenant c'est plus facile. Je m'en sors beaucoup mieux que je ne le pensais. Je profite du reste, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai pas ressenti de "crack", le genou était stable. J'étais confiant, je pensais que ce n'était pas trop grave. Mais j'ai une mentalité positive, c'est comme ça. J'ai vécu le meilleur et le pire moment de ma carrière avec le Ballon d'or et la blessure, mais cela me donne de l'oxygène pour revenir d'une bonne manière. »

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Successeur de Lionel Messi, Rodri est justement revenu sur son sacre à Paris. « Je ne peux pas décrire l'émotion après avoir remporté le Ballon d'Or. Dans ma génération, on n'a vu que deux joueurs le gagner, a réagi le Mancunien, touché par l’absence du Real Madrid à la cérémonie en raison de la défaite de Vinicius Junior. Je ne peux pas respecter cette décision. Dans le sport et dans la vie, il est important de gagner. Mais je pense encore plus à la façon dont on perd, et je dis toujours la même chose : c'était mon moment, je ne voulais pas parler des autres. Ils ne voulaient pas être là, je voulais être avec mon club, ma famille, les gens qui étaient là et qui m'ont applaudi. C'était un moment fantastique. » Sans doute le meilleur de sa saison, même s'il espère revenir avant son terme.