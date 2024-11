Manchester United a payé 25 millions pour Ruben Amorim

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans une profonde crise sportive, Manchester United n’a pas hésité à signer un gros chèque à Erik ten Hag pour se séparer de l’entraîneur néerlandais. Ruben Amorim a été chipé au Sporting Portugal pour le remplacer.

Malgré une prolongation de contrat signée il y a seulement quelques mois, Erik ten Hag n’a pas résisté aux mauvais résultats de Manchester United en ce début de saison. Les dirigeants des Red Devils ont craqué en voyant que leur club était dans la deuxième partie du classement en Premier League et ont fait le choix de se séparer du technicien néerlandais. Un licenciement qui a coûté très cher à Manchester United comme le révèle le dernier rapport financier du club britannique. En effet, Erik ten Hag et son staff ont récupéré 12,5 millions d’euros, une sacrée somme qui s’ajoute à celle payée par Manchester United pour recruter Ruben Amorim et ses nombreux adjoints en provenance du Sporting.

Le coût total de l’arrivée du technicien portugais et de l’ensemble de son staff s’élève à 13 millions d’euros ce qui signifie que tout compris, Manchester United a payé 25 millions d’euros pour se séparer de Ten Hag et faire venir Amorim. Un énorme investissement de la part des Red Devils, qui espèrent maintenant que ce choix sera payant sur le long terme. L’idée est en tout cas d’offrir à l’ex-entraîneur du Sporting du temps afin que son projet se mette en place sur de bonnes bases. A ce prix-là, il y a de toute façon peu de chances que Ruben Amorim soit sur la sellette dans les mois à venir.