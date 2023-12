PL ‍: Guardiola triche pour gagner, Carragher part au clash

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Rattrapé par Tottenham dans le temps additionnel dimanche (3-3), Manchester City vient d’enchainer trois matchs nuls en Premier League. Une sale période pour Pep Guardiola, qui laisse filer Arsenal en tête.

Le classement de la Premier League est hyper serré en tête avec Arsenal, suivi par Liverpool et Manchester City. Avec trois matchs nuls de suite, l’équipe de Pep Guardiola n’avance plus et a de gros regrets après la rencontre face à Tottenham dimanche. A quelques secondes du coup de sifflet final, Manchester City gagnait 3-2 mais Dejan Kulusevski a climatisé l'Etihad Stadium en égalisant au bout du temps additionnel. Après la rencontre, les consultants de Sky Sport ont émis quelques critiques à l’égard de Manchester City au vu des résultats décevants des dernières semaines. Ce qui n’a pas manqué d’agacer fortement Pep Guardiola. « Il sait à quel point c'est difficile de gagner plusieurs Premier League de suite » a-t-il lancé en réponse à Gary Neville mais également à Jamie Carragher, consultants du Sky.

« Jamie Carragher n’en a pas gagné une seule. Micah Richards n'a pas remporté quatre Premier League d'affilée. Cela n’est jamais arrivé. Il y a plus de chances que cela ne se produise pas plutôt que de se produire. C’est tellement difficile de le faire encore et encore ». Des déclarations auxquelles Carragher a répondu sur son compte X avec une attaque directe à l’encontre de Pep Guardiola et de Manchester City. « Je pense que j’en aurais probablement gagné un (titre) si Liverpool appartenait à un État-nation et avait poussé les règles si loin que la Premier League nous a sanctionné 115 fois » a publié l’ex-capitaine de Liverpool, en référence aux sanctions émises par l’UEFA à l’encontre de Manchester City dans le cadre du fair-play financier. Un petit clash comme les Anglais en raffolent et qui va animer les rubriques toute la semaine Outre-Manche.