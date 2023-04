PL : Guardiola est en danger, il a bien compris

Mercredi soir, Manchester City recevra le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions. Un match particulier pour Pep Guardiola, l'entraineur des Skyblues.

A l'instar du PSG, Manchester City court toujours après sa première Ligue des champions. Cette saison, les hommes de Pep Guardiola auront fort à faire pour aller au bout de la compétition. Car il faudra d'abord se débarrasser du Bayern Munich en quarts de finale. De quoi mettre la pression sur les épaules de Guardiola, alors que le coach catalan n'a plus remporté la Ligue des champions depuis son départ du FC Barcelone. D'ailleurs, son avenir pourrait même être remis en question en cas de nouvel échec en C1, lui qui est à la tête de City depuis 2016. Car la direction de Manchester City exige beaucoup et espère remporter très vite sa première Ligue des champions.

