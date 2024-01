FA Cup ‍: City élimine Tottenham, replay à venir pour Chelsea

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

FA Cup, 16es de finale

Grâce à un but d'Aké dans les derniers instants, Manchester City a éliminé Tottenham à Londres 1-0. Le tenant du titre poursuit son chemin et il est le seul qualifié en 8e de finale ce soir. Les autres matchs se rejoueront. C'est notamment le cas de Chelsea-Aston Villa conclu sur le score de 0-0. Les deux clubs se retrouveront prochainement à Birmingham. Nottingham Forest a aussi ramené le nul 0-0 de Bristol City (D2). Enfin, Sheffield Wednesday et Coventry tous deux en D2 ont fait match nul 1-1.