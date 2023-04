Ang : Guardiola vire quatre cadres, c'est violent

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Pep Guardiola prépare une révolution à Manchester City. Quelques mois après l'arrivée d'Erling Haaland, le club anglais va bientôt se séparer de plusieurs cadres historiques afin d'insuffler une nouvelle dynamique.

L'effectif de Manchester City est en train de drastiquement être modifié. Après les départs de David Silva ou Sergio Aguero ces dernières années, les Citizens souhaitent se séparer des joueurs anciens et faire de la place aux jeunes recrues. En fin de contrat en juin prochain, İlkay Gundogan devrait quitter l'Etihad Stadium et rejoindre le FC Barcelone. Le capitaine des Skyblues pourrait être accompagné par Bernardo Silva qui a lui aussi des envies de départ. Pep Guardiola veut faire le ménage et selon les renseignements de Team Talk, le technicien espagnol ne compte plus sur Aymeric Laporte qui n'a jamais retrouvé son niveau lors de son arrivée en 2018. Outre ces trois joueurs qui vont probablement quitter Manchester City lors du prochain mercato estival, c'est un cadre historique de City qui est également sur le départ.

Guardiola se sépare de quatre cadres et accueille la jeunesse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kyle Walker (@kylewalker2)

Le média anglais affirme que Pep Guardiola ne fait plus confiance à Kyle Walker. Présent au club depuis 2017, le défenseur droit a disputé 234 matchs sous le maillot du club mancunien dont une finale de Ligue des Champions. L'ancien coach du Bayern Munich lui préfère Manuel Akanji qu'il trouve moins rapide mais plus costaud et rassurant défensivement. Face au renforcement de certains concurrents comme Arsenal, Manchester United ou dans une moindre mesure Chelsea, Manchester City ne veut pas se faire distancer comme Liverpool qui arrive à une fin de cycle. Guardiola souhaite rester le capitaine du navire et va probablement exiger de nouvelles recrues afin de remplacer des joueurs qui ont rendu des fiers services au club qui attend toujours de soulever sa première Ligue des Champions.