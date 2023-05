PL ‍: Everton se sauve à l'arrache

Dans : Premier League.

Guillaume Conte

Dans une dernière journée qui aura préservé le suspense jusqu’au bout, c’est Everton qui s’est sauvé en Premier League, précipitant les relégations de Leeds United et Leicester. Les deux anciens champions quittent donc la Premier League en compagnie de Southampton, qui était déjà relégué. Les Toffees ont difficilement battu Bournemouth sur un but splendide de Doucouré (1-0) mais en subissant énormément dans une fin de match hachée et avec plus de 10 minutes d'arrêts de jeu.

Plus haut, Newcastle a perdu sa place sur le podium en raison de son nul 1-1 à Chelsea tandis que Manchester United s’est imposé 2-1 face à Fulham.

Tottenham s’est imposé 4-1 à Leeds, avec notamment un but de Lucas Moura pour son dernier match chez les Spurs, mais ce ne sera pas suffisant. En effet, Aston Villa s’est imposé 2-1 face à Brighton et conserve donc la 7e place juste derrière son adversaire du soir. Les Spurs, pour la première fois en plus de 10 ans, ne disputeront donc pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.

Au final, Manchester City est donc sacré champion, et sera accompagné en Ligue des champions par Arsenal, Manchester United et Newcastle. Liverpool et Brighton iront en Europa League et Aston Villa disputera la Conférence League.