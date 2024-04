PL ‍: Deux buts au-delà de la 100e minute, Chelsea terrasse MU

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Incroyable match à Stamford Bridge avec la victoire de Chelsea 4-3 sur Manchester United.

Manchester United avait pourtant réussi à remonter le score après avoir été rapidement mené 2-0 après 19 minutes sur des buts de Gallagher et Palmer. Mais les Red Devils avaient réussi à remonter le score pour mener 3-2 à Stamford Bridge jusqu'au bout des arrêts de jeu. Garnacho réduisait le score sur une boulette défensive de Caicedo, avant que Bruno Fernandes n’égalise de la tête. La différence semblait être faite en seconde période sur un nouveau but de Garnacho qui permettait à MU de croire en ses chances de victoire. Mais dans les derniers instants, Chelsea obtenait un pénalty transformé une nouvelle fois par Palmer à la 100e minute. Et dans la foulée de l'engagement, Palmer frappait en force sur un corner rapidement joué pour permettre aux Blues de s'imposer 4-3 er de s'offrir une victoire incroyable.