PL ‍: Arsenal champion d'Angleterre, un ordinateur a tranché

Cette fin de saison est plus serrée que jamais en Premier League. Manchester City, Liverpool et Arsenal se livrent un duel sans pitié.

Liverpool a perdu des points ce week-end en Premier League après son match nul sur la pelouse de Manchester United. Arsenal en a profité pour prendre la tête du championnat. Manchester City est lui revenu à un point des deux équipes de tête, qui sont à égalité avec 71 points. Les prochaines rencontres seront décisives dans la course au titre, alors qu'il ne reste que 7 matchs à disputer. En Angleterre, les discussions vont bon train quant à savoir qui finira par soulever le trophée en fin d'exercice.

