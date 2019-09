PL : 30 ans d'attente, Liverpool est enfin champion d'Angleterre

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Remporter la Ligue des Champions en 2019 est un énorme exploit qui fait bien évidemment la fierté de Liverpool et de ses fans.

Mais ces derniers courent après un véritable titre de champion d’Angleterre depuis 30 ans, et sont passés plusieurs fois tout près ces dernières années. Cette saison, le duel devrait une nouvelle fois mettre aux prises les Reds à Manchester City. Et pour une fois, c’est le club de la Mersey qui a pris de l’avance avec son départ parfait, tandis que la formation de Pep Guardiola a déjà perdu cinq points. De quoi provoquer cette déclaration pleine d’ironie de l’entraineur espagnol, qui remet son titre à Liverpool dès le mois de septembre.

« On est en septembre, ok ? Félicitations Liverpool, vous êtes les champions… On est en septembre, qu’est-ce qu’on peut faire ? On va récupérer, s’entraîner et revenir. On est à cinq points. Mais contre Tottenham, on avait extrêmement bien joué (2-2). Et pour ce qui est d’aujourd’hui, on doit savoir exactement quoi faire dans les moments importants. Mais je félicite Norwich. On doit apprendre de ça », a livré Guardiola après la défaite surprise à Norwich. Mathématiquement, rien n’est perdu pour City, qui doit encore jouer deux fois face à Liverpool au cours d’une saison qui sera bien évidemment encore très longue.