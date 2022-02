Chelsea en faillite ou vendu, Abramovitch a le doigt sur le bouton

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Tandis que la menace d'un gel de ses avoirs en Angleterre plane, Roman Abramovitch pourrait faire payer très cher Chelsea. Le Russe ne veut pas servir de bouc émissaire.

La situation du club de Chelsea, qui appartient à un milliardaire russe proche de Vladimir Poutine, commence à devenir très compliquée, car c’est une évidence, Roman Abramovitch est dans le collimateur suite à l’envahissement de l’Ukraine par les troupes russes. Selon The Times, qui n’est pas un le premier tabloïd venu, les Blues pourraient même être contraints de se placer en faillit si leur propriétaire décidait de récupérer sa mise dans le club. Professeur à l’université de Liverpool, Kieran Maguire, affirme que si les autorités anglaises gelaient la totalité des avoirs d’Abramovitch, alors ce dernier serait en droit de réclamer plus de 1,7 milliard d’euros, soit ce qu’il a « injecté » dans les finances de Chelsea, ce qui placerait donc le club en cessation de paiement sans aucun délai. « S’il sent qu’il va payer pour le comportement de Poutine, le pire des scénarios est qu’il réclame à Chelsea l’argent qu’il a investi. Et ce serait la crise. Il pourrait affirmer que c’est le gouvernement britannique qui a détruit Chelsea en prenant des sanctions à son encontre », explique le spécialiste, qui a toutefois l’espoir que cela ne tourne pas au vinaigre.

Chelsea au cœur de l'actualité du football anglais

Répondant au quotidien, Kieran Maguire estime en effet que du côté de Boris Johnson, on ne poussera pas le curseur aussi loin : « Je pense que ce gouvernement ne voudra pas contrarier les fans de football, car c’est un gouvernement avant tout populiste. Et je suis certain que le staff juridique de Chelsea réfléchit déjà à toutes les options. » Mais, selon l’agence Bloomberg, Roman Abramovitch pourrait aussi décider de tout plaquer et de vendre le club londonien. Des investisseurs venus des États-Unis seraient prêts à racheter le champion d’Europe en titre pour un montant frôlant les 2 milliards d’euros. A priori, des contacts existaient avant même le début des hostilités en Ukraine, mais ils se seraient intensifiés ces derniers jours a indiqué une source proche du dossier à l’agence de presse. Il faut cependant savoir comment la transaction pourrait se finaliser compte tenu de l'actualité. En attendant, Thomas Tuchel et son équipe préparent la finale de dimanche contre Liverpool à Wembley.