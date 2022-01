Officiel : Hugo Lloris prolonge à Tottenham

Dans le viseur de Nice mais surtout de Rennes, le gardien français Hugo Lloris a paraphé ce vendredi un nouveau contrat avec Tottenham. Le capitaine des Bleus est désormais lié au club londonien jusqu’en juin 2024.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, Tottenham confirme la nouvelle et rend un bel hommage à Hugo Lloris. « Exceptionnel depuis son retour d'une luxation du coude subie en octobre 2019, Hugo est omniprésent en Premier League cette saison, et sur une série de 67 titularisations successives en championnat depuis le match nul 1-1 à Burnley en mars 2020. Pendant ce temps, il a écrit son nom dans le livre des records du club en devenant le premier joueur à faire 300 apparitions avec Tottnham en Premier League, dépassant le record de longue date de Darren Anderton de 299 lorsqu'il a dirigé l'équipe aux Wolves le 22 août » détaillent les Spurs, qui mettent donc fin aux espoirs de Nice et de Rennes, qui rêvaient d’un énorme coup avec le retour d’Hugo Lloris en Ligue 1.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024.