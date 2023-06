Man United arrive trop tard, Rabiot va signer ailleurs

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot voit Manchester United revenir à la charge. Mais les Red Devils, sans doute ralentis par leur rachat en cours, arrivent apparemment trop tard. Le milieu français va effectivement prolonger son contrat avec la Vieille Dame.

Adrien Rabiot ne l’a jamais caché. Après son bref passage à Manchester City pendant sa formation, le milieu de terrain rêve d’un retour en Angleterre. En pleine Coupe du monde 2022, le Français avait relancé son appel du pied aux pensionnaires de Premier League. « J'ai toujours dit que j'aimerais jouer en Angleterre dans ma carrière, confiait le joueur de la Juventus Turin. Est-ce que ce sera à la fin de mon contrat ? Je n'en sais rien mais j'ai cet objectif. (…) C'est surtout le championnat et son niveau qui m'attirent. Je pense aussi que la façon de jouer correspond plus à mes qualités. »

Rabiot va prolonger à la Juve

En échec sur ce dossier lors des deux précédents mercatos, Manchester United avait de quoi espérer cet été, Adrien Rabiot arrivant au terme de son bail avec la Juventus Turin. Selon The Athletic, le club mancunien a repris contact avec l’entourage de l’international tricolore. Seulement voilà, le troisième de Premier League, sans doute ralenti par son rachat en cours, est peut-être revenu trop tard. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a déjà pris sa décision si l’on en croit la presse italienne, qui annonce sa prolongation imminente.

Après la tendance évoquée par le journaliste Gianluca Di Marzio vendredi soir, le Corriere dello Sport confirme le choix d’Adrien Rabiot. Sa mère et agent serait parvenue à un accord avec la Vielle Dame. Et « Le Duc » devrait signer sa prolongation dès mercredi. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri qui a poussé ses dirigeants à conserver le milieu. A noter que le vice-champion du monde ne se réengagerait que pour une seule saison, avec un salaire annuel à sept millions d’euros. Manchester United et d’autres éventuels courtisans pourront donc retenter leur chance rapidement.