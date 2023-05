Neymar à Manchester United, c'est le clash garanti

Dans : Premier League.

Annoncé proche de rejoindre Manchester United, Neymar affole déjà le marché des transferts. Si Erik Ten Hag a confié que rien n'est impossible dans le football, l'entraîneur des Red Devils ne veut pas du Brésilien dans son équipe.

À deux matchs de la fin du championnat anglais, Manchester United est proche de valider sa place dans le top 4 et donc, sa qualification pour la Ligue des Champions. Un objectif qui semblait irréalisable en début de saison. Mais depuis l'arrivée d'Erik Ten Hag, le club mancunien a drastiquement changé avec notamment une victoire en League Cup et une finale de FA Cup à jouer contre City. Après le départ de Cristiano Ronaldo en décembre dernier, Manchester United pourrait accueillir une autre star mondiale, en la personne de Neymar. Si le Qatar et le Sheikh Jassim rachètent les Red Devils, les dirigeants pourraient tenter d'attirer le Brésilien en Premier League. Néanmoins, une probable arrivée de Neymar à United est impossible à imaginer sans provoquer des dégâts monstrueux selon Gabriel Agbonlahor.

Neymar à Manchester United, Ten Hag renonce à l'idée

« Ten Hag, à Manchester United, il a eu un problème. Cristiano Ronaldo. Tout le monde sait à quel point Ronaldo est bon, mais son ego est parfois embarrassant. Pourquoi iriez-vous apporter un autre grand ego dans un vestiaire que vous avez finalement réglé ? Je pense juste, pourquoi apporter ce problème à votre équipe ? Et financièrement, il a de l'argent facile au PSG. Il va vouloir des frais indécents et son salaire serait aussi énorme. Je ne vois tout simplement pas comment cela peut se produire. Je ne pense pas qu'un club de Premier League apportera cet énorme ego à son club. Il n'y a personne de plus grand que le manager de Manchester United. Vous amenez Neymar, il est plus grand que le manager. Et il apporte ce problème » a déclaré pour talkSPORT l'ancien attaquant d'Aston Villa, qui estime que Ten Hag ne voudra pas d'un joueur avec un immense ego après l'épisode épineux de Cristiano Ronaldo. L'entraîneur néerlandais ne s'était pas entendu correctement avec CR7 qui n'acceptait pas d'être sur le banc ou de ne jouer que des bouts de matchs. Cette situation allant jusqu'au clash et au départ mouvement du Portugais en pleine saison. Une situation qui pourrait se répéter si Neymar venait à rejoindre Manchester United.