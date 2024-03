MU renonce à Kylian Mbappé et dévoile la raison

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Après des mois de suspense, Kylian Mbappé va finalement rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Le capitaine de l'équipe de France était aussi courtisé par Manchester United.

Le Real Madrid va rafler le gros lot en récupérant Kylian Mbappé libre de tout contrat l'été prochain. Les Merengue désiraient le Français depuis pas mal d'années déjà. Le capitaine de l'équipe de France ne manquera pas de pression sur les épaules pour ses grands débuts avec la Casa Blanca. Outre le Real Madrid, des clubs anglais étaient intéressés pour le recruter même si les dés étaient quelque peu pipés depuis le début. Manchester United, fort de son nouvel actionnaire INEOS, était annoncé comme potentiel candidat pour Mbappé. Finalement, les Red Devils ne sont pas allés plus loin que ça. La raison ? Jim Ratcliffe n'était pas du tout fan de l'idée.

Mbappé, Ratcliffe n'était pas intéressé

Dans des propos livrés à Geraint Thomas Cycling Club, Jim Ratcliffe a en effet indiqué concernant Mbappé : « Mbappé à Man United ? J'essaierais de trouver le prochain Mbappé plutôt que de dépenser une fortune pour essayer d'acheter le succès. Ce n'est pas si malin de recruter Mbappé maintenant, c'est plus difficile de trouver le prochain Mbappé, le prochain Bellingham ou le prochain Roy Keane ». De quoi mettre les choses au clair, tout en rajoutant que la politique de United serait de dénicher des jeunes à fort potentiel plutôt que de prendre les plus grosses stars du football actuel. En parlant de la rumeur Jude Bellingham, Ratcliffe a aussi rajouté : « C'est un grand footballeur. Ce n’est pas notre objectif, la solution n’est pas de dépenser beaucoup d’argent pour quelques grands joueurs. Ils l’ont fait, si vous regardez les 10 dernières années, ils ont dépensé beaucoup d’argent pour quelques grands joueurs. La première chose que nous devons faire est de placer les bonnes personnes dans les bonnes cases pour gérer et organiser le club. Et assurez-vous que le recrutement soit correct, c'est un élément essentiel du football aujourd'hui ». Les fans mancuniens sont fixés. Il y aura du mouvement dans les prochains mois sur le marché des transferts mais pas pour dépenser à tout-va et n'importe comment.