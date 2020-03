MU : L’improbable rumeur Cantona sort du chapeau

Dans : Premier League.

Personnage resté dans la légende de Manchester United, Eric Cantona a complètement coupé les ponts avec le monde du football.

S’il parvient parfois à se distinguer par quelques piques ou chroniques pendant les grands évènements, le « King » s’est plutôt consacré au cinéma, à la vie de couple, ou la société lancée avec Rachida Brakni produisant des cosmétiques à base d’ingrédients naturels. Un retour à la nature qui pourrait prendre fin si la rumeur parue ce vendredi dans le Daily Mirror venait à se confirmer. En effet, l’ancien joueur de l’OM se serait vu proposer un poste par la direction de Manchester United. A l’image de ce qui a été fait pour Bryan Robson ou Denis Irwin, l’idée serait d’entretenir la légende du club en mettant en avant les anciennes gloires avec le rôle d’ambassadeur.

Un rôle que prend de toute façon déjà à coeur Eric Cantona, qui n’apprécie pas forcément de voir les Red Devils en difficulté ces dernières années, mais qui a toujours un grand respect pour l’institution et ses supporters dans ses interventions. A l’heure où le grogne monte chez les fans de MU, avec la perspective d’une nouvelle saison loin du titre et sans Ligue des Champions, le Board estime que la nomination de Cantona à un poste symbolique aiderait à faire passer la pilule. Mais le King a beau être très apprécié, pas sûr que cela soit suffisant pour un club qui dépense autant, et a toujours aussi peu de résultats.