MU : Cristiano Ronaldo quitte le stade en plein match, personne ne le remarque !

Par Guillaume Conte

L'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United se complique chaque jour. L'attaquant portugais a quitté la pelouse avant la fin du match contre Tottenham. Les détails tombent au lendemain de ce coup de sang.

Cristiano Ronaldo a connu un nouveau coup de sang, et sa carrière à Manchester United se complique désormais sérieusement. Remplaçant face à Tottenham, comme il en a pris l’habitude, CR7 a vu ses coéquipiers dominer copieusement les Spurs, pour s’imposer 2-0 en Premier League. Tout fonctionnait bien en attaque et Erik Ten Hag n’a pas décidé de faire appel au Portugais, qui s’est bien rendu compte, à quelques minutes de la fin du match, qu’il n’allait pas jouer. Résultat, l’attaquant légendaire de MU s’est levé et a pris la direction du vestiaire alors que la rencontre se poursuivait. Depuis, c’est bien évidemment le feu à Old Trafford. Tout d’abord, The Athletic fait une confidence étonnante en expliquant que Cristiano Ronaldo ne s’est même pas changé, et a quitté directement le stade. Ensuite, son absence n’a absolument choqué personne, ses coéquipiers célébrant la victoire contre Tottenham sans se soucier du quintuple Ballon d’Or. Ce dernier n'a donc vraiment pas plombé l'ambiance chez les Red Devils.

Cristiano Ronaldo va parler avec Ten Hag

Même son entraineur a décidé de zapper ce sujet chaud qui jette l’ombre sur le club malgré la victoire. « Je l’ai vu oui. Je ne lui ai pas parlé après. Je m'en occuperai demain, pas aujourd'hui. Aujourd’hui, nous fêtons cette victoire et nous devons récupérer pour samedi », a livré l’entraineur néerlandais, qui devrait donc s’expliquer ce jeudi avec CR7. Avec au passage, un gros tacle de l'entraineur de l'Ajax, qui a souligné en conférence de presse que la victoire était aussi liée au fait que les 11 joueurs sur le terrain ont beaucoup défendu, avec coeur et ardeur. Suivez son regard...

En attendant, le comportement de ce dernier a réussi à faire l’unanimité contre lui. S’il a le statut de légende, l’ancien goleador du Real Madrid ne peut pas tout se permettre. La presse et les consultants se sont lâchés sur l’attitude très peu collective de l’attaquant, Dion Dublin évoquant surtout « un manque de respect envers ses coéquipiers », et « une erreur monumentale », au micro d’Amazon Prime. En attendant de savoir ce que Ten Hag et Cristiano Ronaldo pourront se dire, il ne fait guère de doute que le Portugais va plus que jamais se chercher un nouveau point de chute cet hiver, lui qui estime mériter un temps de jeu beaucoup plus important que quelques apparitions en fin de match ou des minutes dans les rencontres d’Europa League.