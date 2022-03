Cristiano Ronaldo en panne, le secret dévoilé

Forfait pour le derby avec Manchester United, Cristiano Ronaldo traverse une grosse passe à vide et n’a marqué qu’un but en 2022. Pour Maurizio Sarri, tout est dû à son positionnement avec les Red Devils.

Cristiano Ronaldo est dans la pénombre à Manchester United. Encore plus à la suite de son forfait de dernière minute dans le derby mancunien remporté (4-1) par City. Blessé aux dernières nouvelles, cette absence est aussi évoquée comme étant un choix tactique de Ralf Rangnick. Quoi qu’il en soit, CR7 a directement pris l’avion dans la foulée pour le Portugal, ce qui fait parler en Angleterre tout comme son efficacité en ce moment. Après un début de saison tonitruant et 6 buts marqués en Ligue des champions, l’ancien du Real Madrid a goûté à sa pire disette face au but depuis l’année 2010 avec six matchs consécutifs sans marquer. Sur ses dix derniers matchs avec Manchester United, l’attaquant de 37 ans n’a fait trembler les filets qu’à une seule reprise le 15 février dernier contre Brighton en championnat. Preuve qu’il traverse un gros coup de moins bien, le Portugais a également raté un penalty en FA Cup le mois dernier contre Middlesbrough. Résultat des comptes ? Une élimination. Le recordman mondial de buts en sélections (115) a tout de même inscrit 15 buts en 30 matchs disputés cette saison avec MU.

SARRI:



“Cristiano Ronaldo scored more Serie A goals in his season with me than any other, He was prepared to play centre-forward in a few games when we had an emergency situation, but he didn’t much like the idea of doing it regularly."



[Football Italia] pic.twitter.com/KCDlWcT8uM