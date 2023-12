Mercato ‍: Onana ou Maignan, Man United a tranché

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United a investi beaucoup d'argent sur André Onana l'été dernier. Mais le Camerounais est loin de faire l'unanimité en Angleterre.

En recrutant André Onana à l'Inter l'été dernier, Manchester United pensait faire un très joli coup. Mais voilà, depuis son arrivée dans le Nord-Ouest de l'Angleterre, le Camerounais déçoit. Fébrile et peu décisif, le gardien de but ne permet pas à United de passer le cap, alors que les Red Devils sont même au bord de l'élimination en Ligue des champions. Du coup, au vu des exigences du club mancunien et de ses futures ambitions XXL, des rumeurs indiquaient que United serait tenté par changer Onana et recruter... Mike Maignan. Le gardien de l'équipe de France ne parvient toujours pas à trouver d'accord pour prolonger son contrat à Milan, ce qui laisse porte ouverte à toutes les spéculations sur son avenir. Mais pour Fabrizio Romano, il n'y a rien entre Manchester United et l'ancien Lillois.

Maignan, United préfère toujours Onana

Lors d'une apparitions sur CaughtOffside, la star du mercato a en effet mis fin aux rumeurs envoyant Maignan en Premier League. « Je voulais commencer par clarifier certaines rumeurs de transfert à Manchester United concernant la signature d'un nouveau gardien de but, certains fans m'interrogeant sur les informations les liant à Mike Maignan de l'AC Milan. Man United vient d'investir 55 millions d'euros sur Andre Onana cet été, donc il n'y a rien d'autre en termes d'objectifs ou de négociations. Zéro ! Man United ne travaille pas sur un accord pour Maignan et le joueur est également très heureux à Milan. Il n’y a vraiment rien dans cette histoire à ce stade », a notamment indiqué Fabrizio Romano, qui aura le mérite d'éclairer les amoureux des Red Devils. En revanche, les rumeurs autour du futur de Maignan ne sont elles pas encore terminées, avec le PSG qui lorgnerait aussi sur son profil.