Mercato ‍: Le transfert de l’hiver aura lieu au Havre

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Auteur d’une bonne première partie de saison sous le maillot du Havre, Arouna Sangante est pisté par de nombreux clubs de Premier League en vue du prochain mercato hivernal.

La Ligue 1 est souvent considérée comme le meilleur marché de jeunes talents, et notamment pour remplir les larges effectifs des clubs de Premier League. Ces dernières années, de nombreux joueurs de L1 se sont envolés vers l’Angleterre, et l’exode n’est pas fini. Il pourrait même se poursuivre dès le mois de janvier prochain, avec Arouna Sangante. Selon Football Insider, la sensation de la saison au HAC est effectivement pistée par Newcastle, les Wolves et Fulham. En début de semaine, les noms de Manchester United, de Man City, de Chelsea, de l’AC Milan et du Borussia Dortmund ont aussi été cités autour du capitaine havrais. Autant dire que Sangante a déjà les plus grands clubs européens à ses pieds. En même temps, le défenseur central français fait preuve d’une incroyable précocité à 21 ans.

La Premier League s’arrache le capitaine du Havre

Football – HAC : Arouna Sangante déjà sur les tablettes de la Premier League ? https://t.co/SnyNiNdVZC pic.twitter.com/a3zhQ9B34A — ParisNormandie Sport (@Sport_PN) November 23, 2023

Auteur de 81 matchs chez les pros, il avait été l’un des principaux acteurs de la remontée du Havre en L1 la saison dernière. Et cette année, il confirme au très haut niveau. Sous contrat jusqu'en juin 2026 depuis sa prolongation en juillet dernier, Sangante sait qu’il ne va pas rester longtemps dans son club formateur. C’est donc pour négocier le meilleur transfert possible que le propriétaire du HAC, Vincent Volpe, a confié un mandat exclusif au réputé agent Willie McKay pour vendre le joueur au prochain mercato. Une somme de plus de 20 millions d’euros est déjà évoquée pour le défenseur né au Sénégal. Dans cette quête-là, Newcastle, qui a cruellement besoin de renforts défensifs, les Wolves, qui sont en train de reconstruire leur équipe, et Fulham, qui a fait de Sangante une priorité via son entraîneur Marco Silva, seront de vrais candidats pour signer le gros transfert de l’hiver en Ligue 1.