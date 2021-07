Mercato : 175ME, Tuchel passe de Mbappé à Haaland

Dans : Premier League.

Champion d'Europe en titre, Chelsea n'a pas l'intention de rentrer dans le rang la saison prochaine, et c'est pour cela que Roman Abramovitch est prêt à signer un chèque XXL pour s'offrir Erling Haaland.

Outre Kylian Mbappé, il y a un autre wonderkid du football mondial qui suscite un énorme engouement, il s’agit bien évidemment d’Erling Haaland, le jeune attaquant norvégien du Borussia Dortmund. Le club allemand a beau dire et répéter que le joueur sous contrat jusqu’en 2024 n’allait pas partir lors de ce mercato, la dernière offre arrivée de Chelsea pourrait tout de même faire réfléchir à deux fois le BVB. Car celui qui a marqué 40 buts en 43 matchs de Bundesliga et 20 buts en 16 matchs de Ligue des champions sous le maillot de Dortmund vaut 175 millions d’euros selon le propriétaire russe des Blues. Et c’est la proposition que Roman Abramovitch a transmise à son homologue allemand affirme ce mardi le Bild.

Une information confirmée par Jan Aage Fjortoft, journaliste et ancien international norvégien qui sur Twitter a indiqué que « Chelsea a préparé une GROSSE offre pour défier le « il restera la prochaine saison » de Dortmund. A priori le club allemand ne dira pas non à 175 millions d’euros ». Depuis plusieurs mois, et connaissant l'intérêt énorme de plusieurs géants européens, dont notamment le Real Madrid, pour Erling Haaland, les responsables de Dortmund confirment que leur buteur de 20 ans est intransférable lors de ce mercato. Mais en 2021, et compte tenu de la situation économique, un paiement cash de 175 millions d'euros est tout de même difficile à refuser d'un revers de la main. Roman Abramovitch semble être bien parti pour offrir le cadeau de l'année à Thomas Tuchel, lequel pourrait passer en un an de Mbappé à Haaland. Pas mal quand même pour l'entraîneur allemand limogé en décembre dernier par le Paris Saint-Germain.