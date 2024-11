Théo Hernandez à Manchester United, Ruben Amorim veut du lourd

Tout juste arrivé à Manchester United, Ruben Amorim a pu constater les manques au sein de son effectif. L’entraîneur portugais veut notamment recruter un latéral gauche de haut niveau l’été prochain et le nom de Théo Hernandez est évoqué par la presse allemande.

Dès son premier match sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim a pu constater les manques de son équipe. Accrochés par Ipswich Town (1-1), les Red Devils ne sont pas guéris. Douzièmes de Premier League, les coéquipiers de Marcus Rashford vont avoir besoin de temps pour assimiler la méthode de leur nouvel entraîneur portugais. Des recrues vont également être nécessaires pour coller à la philosophie de Ruben Amorim, lequel a déjà fait du recrutement d’un latéral gauche une priorité dans l’optique du prochain mercato estival. Selon les informations de Sky Sports, pas question pour Manchester United de recruter un joueur de second plan à ce poste. Ruben Amorim veut un titulaire indiscutable et vise les meilleurs puisque Alphonso Davies et Théo Hernandez sont les deux joueurs identifiés par l’entraîneur de Manchester United.

