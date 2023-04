Les fans de Man United demandent un miracle au Pape

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Blessé contre le FC Séville (2-2) jeudi dernier, en quart de finale aller de Ligue Europa, Lisandro Martinez souffre d’une fracture du métatarse du pied droit. Le défenseur central de Manchester United va manquer la fin de saison. Sauf si le miracle réclamé par les supporters auprès du Pape se réalise...

Sans doute victime d’un calendrier chargé, Manchester United n’est pas épargné par les blessures. Après l’attaquant Marcus Rashford, c’est Lisandro Martinez qui a rejoint l’infirmerie la semaine dernière. Le défenseur central avait laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 joueurs du FC Séville en fin de rencontre. Et pour cause, l’Argentin souffre d’une fracture du métatarse du pied droit. Autant dire que Lisandro Martinez ne remettra plus les pieds sur un terrain avant la fin de la saison. Sauf s’il bénéficiait du miracle souhaité par les supporters !

En effet, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, recruté pour 57 millions d’euros l’été dernier, a fait parvenir son maillot mancunien au Pape François. Il faut savoir que ce dernier, compatriote de Lisandro Martinez, est un grand fan de football et de la sélection argentine. Le cadeau du défenseur central l’a donc ravi. Et sur les réseaux sociaux, les supporters de Manchester United en ont profité pour demander une faveur au Pape, afin que Lisandro Martinez puisse retrouver la compétition beaucoup plus vite que prévu.

Maguire, les supporters prient...

On peut comprendre la frustration des fidèles d’Old Trafford. Car en plus du champion du monde, le Français Raphaël Varane s’était également blessé jeudi dernier. Ces deux absences vont contraindre le manager Erik ten Hag à titulariser son capitaine Harry Maguire qui n’a pas vraiment la cote auprès des supporters… Et son but inscrit contre son camp dans le temps additionnel face aux Andalous n’a rien arrangé. D’où la prière lancée auprès du Pape.