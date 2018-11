Manchester United : L'incroyable come-back de Patrice Evra se profile !

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

Resté proche de Manchester United depuis son départ en 2014, Patrice Evra pourrait bientôt signer un nouveau contrat avec les Red Devils.

Parti de West Ham en fin de saison dernière, Patrice Evra s'est donc retrouvé sans club ces derniers mois. Malgré tout, l'homme de 37 ans, qui n'a pas officiellement pris sa retraite de joueur, tourne toujours autour du monde du football. Aperçu à de nombreuses reprises dans les travées d'Old Trafford lors des matchs de Manchester United depuis le mois d'octobre, le défenseur a souvent siégé à côté d'Ed Woodward, le vice-président de MU, tout en étant autorisé, avec l'aval de José Mourinho, à pénétrer dans le vestiaire mancunien.

On dirait donc qu'Evra refait partie des meubles à United. Et selon le Daily Mail, ceci n'a rien d'étonnant car la direction des Red Devils pourrait lui offrir un « rôle d'ambassadeur » en 2019. Figure populaire de MU lors de son passage entre 2006 et 2014, au cours duquel il a joué plus de 370 matchs et remporté cinq fois la Premier League plus la Ligue des Champions 2008 sous les ordres d'Alex Ferguson, Evra serait donc en passe de revenir dans son club avec un tout nouveau rôle. Apprécié par plusieurs membres de l'équipe première, comme les Français Paul Pogba et Anthony Martial, Evra discute en tout cas avec Manchester afin de définir ses futures missions au sein de l'un des plus grands clubs en Europe.