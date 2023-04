Man United fait le ménage, Anthony Martial jeté dehors !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Erik Ten Hag a rétabli Manchester United cette saison mais désormais les Red Devils veulent définitivement revenir au sommet. Le recrutement sera musclé cet été et des joueurs devront céder leur place dans l'effectif, comme Anthony Martial.

Huit années n'auront pas suffi pour faire d'une promesse comme Martial le patron de Manchester United. Le Français avait poussé les Red Devils à sortir le grand jeu en 2015, avec un transfert à plus de 60 millions d'euros réalisé auprès de l'AS Monaco. L'attaquant de presque 20 ans était promis à un grand avenir mais les blessures et les méformes en ont décidé autrement. Toutefois, Martial reste un joueur apprécié à Manchester, étant aligné dès que possible à la pointe de l'attaque. A 27 ans désormais, il peut encore offrir des services au club mancunien (6 buts inscrits en 14 matchs en 2022-2023). Mais, cela ne suffira pas si Manchester United veut revenir au premier plan européen comme cela a déjà commencé avec Erik Ten Hag cette saison.

Martial dans la charrette, MU vise Osimhen ou Kane

Les dirigeants mancuniens en sont conscients et Anthony Martial est sur la liste des futurs sacrifiés au mercato estival 2023. Selon le média Football Insider, les Red Devils veulent libérer de la masse salariale en vue de transferts ambitieux et onéreux. Martial est sur la liste des départs en compagnie de Donny Van de Beek, Scott McTominay, Dean Henderson ou encore Harry Maguire. En fin de contrat en juin 2024, l'attaquant français sera cédé en cas d'offre correcte.

Trop souvent blessé à Manchester United comme c'est encore le cas cette saison, Martial ne fait surtout pas le poids avec les cibles annoncées du côté d'Old Trafford. United vise un numéro neuf de renom : Harry Kane (Tottenham), le meilleur buteur de Serie A Victor Osimhen (Naples) ou bien la sensation portugaise de la saison Gonçalo Ramos (Benfica). Des éléments susceptibles de redonner le titre de champion d'Angleterre à Manchester United, 11 ans après le précédant, et de concurrencer les grands d'Europe. Anthony Martial devra rebondir ailleurs mais pas de souci pour lui. Malgré un prêt raté à Séville la saison passée (un but en 12 matchs seulement), il conserve une belle cote en Europe et les clubs sont nombreux à chercher un avant-centre. Martial peut aussi être prêté pour sa dernière année de contrat. Cela plairait à des formations telles que l'OM qui envisageait cette option il y a quelques mois encore.