Chelsea lâche 2 milliards d’euros et demande une énorme faveur

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Sous la présidence de Todd Boehly, Chelsea veut passer un cap en construisant un nouveau stade à la place de Stamford Bridge. Un chantier qui pourrait coûter 2 milliards d’euros aux Blues, qui devront probablement jouer dans d’autres stades de Londres pendant plusieurs saisons…

La révolution est en marche à Chelsea. Suite à un premier mercato d’hiver complètement fou, avec des centaines de millions d’euros investis pour reconstruire un effectif de classe mondiale, le nouveau propriétaire Todd Boehly s’attaque maintenant au chantier de Stamford Bridge. Alors que le stade est un peu vieillissant et plus vraiment au goût du jour pour le football moderne, l’homme d’affaires américain souhaite que Chelsea dispose de l’un des plus grands stades de la planète d’ici 2030. Pour cela, les dirigeants des Blues ont trois options.

La première est la démolition de Stamford Bridge puis la construction d’un nouveau stade par-dessus. La seconde est la construction d’un nouveau stade sur un autre terrain, alors que la dernière consiste simplement à un réaménagement de Stamford Bridge. Pour l’instant, le projet autour de la construction d’un nouveau stade sur les ruines de Stamford Bridge est le plus avancé, Chelsea voulant rester à l’Ouest de Londres. Si ce choix est entériné, le club londonien devra débourser 2,2 milliards d'euros pour réaliser son nouveau stade, tout en étant préparé à jouer ses matchs à domicile dans un autre stade pendant quatre ans.

Chelsea à Twickenham ou à Wembley ?

Chelsea 'hold talks' with Premier League rival to share stadium for FOUR YEARS https://t.co/OBn9vqN5AH — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) March 19, 2023

À ce sujet-là, Chelsea envisage de disputer ses petits matchs de Premier League à Craven Cottage, le stade de Fulham. D’après les informations du Daily Mail, Todd Boehly est même déjà en pourparlers avec ses concurrents anglais pour le partage de ce stade de 29 600 places, situé à un peu plus de deux kilomètres à pied de Stamford Bridge. « Boehly a approché de manière informelle son compatriote milliardaire américain Shahid Khan, le propriétaire de Fulham, au sujet de l'utilisation de Craven Cottage durant la période de travaux de Stamford Bridge », peut-on lire sur le média anglais, qui explique que les Blues pourraient aussi évoluer à Wembley ou à Twickenham pour ses grands rendez-vous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Que ce soit pour les chocs de Premier League contre City, Arsenal, United ou Liverpool, mais aussi et surtout pour la Ligue des Champions, Chelsea aimerait bien évoluer dans une enceinte de plus de 80 000 places. C’est donc pour cette raison que Boehly a également approché la fédération anglaise de rugby, qui souhaite organiser de nouveaux événements dans son stade de Twickenham. Autant dire que la volonté de Chelsea de trouver un nouveau grand stade pour quelques saisons pourrait tomber à pic. À moins que les Blues n’arrivent à s’installer provisoirement à Wembley, comme Tottenham l’avait fait entre 2017 et 2019 pendant la rénovation de White Hart Lane. Quoi qu’il en soit, Chelsea essaye de se préparer un avenir doré.