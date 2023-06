Maguire, la prochaine dinguerie de Chelsea au mercato ‍?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Plus vraiment en odeur de sainteté à Manchester United, Harry Maguire pourrait rebondir… à Chelsea, lors du prochain mercato.

Utilisé à seulement 16 reprises par Erik Ten Hag en championnat cette saison, Harry Maguire n’est plus en odeur de sainteté à Manchester United. L’époque à laquelle l’international anglais était un titulaire indiscutable et le capitaine des Red Devils semble désormais bien loin. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Varane, Martinez ou encore Lindelöf, l’ancien défenseur central de Leicester ne sera pas retenu par Manchester United en cas de belle proposition cet été.

A priori, il semblait impossible pour l’actuel troisième de la Premier League de trouver une porte de sortie à Harry Maguire au vu de son salaire et de ses prestations catastrophiques ces derniers mois. L’impossible pourrait finalement se produire puisque selon les informations du Sun, un club a manifesté son intérêt pour le rugueux défenseur anglais… Chelsea. Les Blues, qui ont la fâcheuse tendance à faire n’importe quoi sur le marché des transferts depuis la vente du club à Todd Boehly, sont réellement intéressés par Maguire.

Un échange avec Mount qui arrange Manchester United

Le média britannique dévoile que Chelsea pourrait inclure Mason Mount dans le deal afin de procéder à un échange entre les deux internationaux anglais. Le milieu offensif de Chelsea refuse de prolonger son contrat qui expire en 2024 avec les Blues et un départ est donc à l’ordre du jour. Il figure parmi les priorités de Manchester United, qui verrait d’un bon œil sa venue et le départ en contrepartie de Maguire. Peu de dirigeants accepteraient un tel deal… mais ceux de Chelsea sont intéressés. Autant dire que c’est un véritable coup de maître que Manchester United pourrait réaliser en récupérant l’un des meilleurs milieux offensifs de la Premier League, tout en se séparant d’un défenseur central très cher et dont plus personne ne veut.