Une grande annonce imminente pour la vente de Man United

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Alors que le processus de vente dure depuis plusieurs mois, Manchester United pourrait faire une grande annonce dans les prochaines heures. Certaines sources affirment que la famille Glazer, propriétaire du club anglais, a prévu de révéler le nom du repreneur qui bénéficiera de négociations exclusives.

Manchester United va peut-être vivre un week-end capital pour son avenir. Bien sûr, on ne parle pas du match à domicile contre Fulham dimanche après-midi. Les Red Devils restent à la lutte avec Newcastle dans la course à la troisième place en Premier League. Mais les hommes d’Erik ten Hag ont validé leur billet pour la Ligue des Champions depuis leur succès face à Chelsea (4-1) jeudi. La partie la plus importante se jouera plutôt en dehors du terrain, et plus précisément dans les bureaux de la direction.

🚨🟥



The decision about the sale of the club is expected to be known at the end of the week, let's make sure to #mufc board who #mufc supporters want:



RT for - Sheikh Jassim

Like for - Sir Jim Ratcliffe pic.twitter.com/KCeyyf8m9Q — Manchester United Forever (@UnitedLatesNews) May 24, 2023

La famille Glazer, propriétaire de Manchester United, a lancé le processus de vente depuis plusieurs mois, sans parvenir à trouver un accord après de nombreuses offres reçues. Mais selon les informations de The Independent, l’identité du candidat privilégié pourrait être annoncée dans les prochaines heures. Autrement dit, les deux candidats favoris, à savoir Jim Ratcliffe et le cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, sauront qui va pouvoir finaliser le rachat avec Raine Group, la banque mandatée pour l’opération. Une tendance en partie confirmée par le journaliste Ben Jacobs.

Avantage Ratcliffe ?

« Un repreneur favori bientôt annoncé ? Pas nécessairement. C'est un processus avec des rebondissements et des surprises. Mais après avoir parlé à des personnes proches du dossier, il semble qu'il soit possible qu'un repreneur soit annoncé, a confié notre confrère. Il y a beaucoup de discussions en coulisse en ce moment, et beaucoup d'aller-retours entre les parties et Raine Group. Personne n'a obtenu de négociations exclusives à ce stade. Il sera intéressant de voir si, lorsqu'un candidat sera privilégié, ce dernier aura l'exclusivité. Ou si la porte restera ouverte pour une autre partie. » D’après les dernières rumeurs, le patron d’Ineos et de l’OGC Nice aurait l’avantage.