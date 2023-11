Les Saoudiens magouillent au mercato, l’Angleterre est complice

Confronté à la longue absence de Sandro Tonali, suspendu pour des paris sportifs, Newcastle peut remplacer l’Italien par Ruben Neves sans rien dépenser. Les Saoudiens pourraient effectivement profiter du règlement dénoncé par le consultant Jamie Carragher.

La Premier League a voté. Cette semaine, les clubs de l’élite anglaise devaient se prononcer sur les prêts de joueurs entre clubs appartenant à un même propriétaire. Résultat, 13 pensionnaires (sur 20) ont voté en faveur de l’interdiction de ces opérations, alors que 14 voix étaient nécessaires pour adopter cette loi. Une bonne nouvelle pour Newcastle qui va pouvoir recruter Ruben Neves sans la moindre difficulté. En effet, les Magpies, confrontés à la suspension de Sandro Tonali pour des paris sportifs, pourront librement « négocier » avec Al-Hilal, club également dirigé par le fonds souverain d’Arabie Saoudite.

