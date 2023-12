Lens humilié, Thierry Henry voit Arsenal sacré en LdC

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après la gifle infligée au Racing Club de Lens (6-0) mercredi, Arsenal a assuré sa place de leader dans le groupe B. Les Gunners pourraient bénéficier d’un tirage favorable en huitièmes de finale, et pourquoi pas viser plus haut dans cette Ligue des Champions ? C’est en tout cas le rêve du consultant Thierry Henry.

Sans doute vexé après la défaite à Bollaert (2-1) en octobre dernier, Arsenal a totalement effacé sa contre-performance. L’équipe entraînée par Mikel Arteta s’est déchaînée contre le Racing Club de Lens, déjà mené 4-0 après seulement 27 minutes de jeu à l’Emirates Stadium. Une véritable démonstration qui risque de marquer les esprits chez la concurrence. Et si les Gunners représentaient de sérieux candidats au titre dans cette Ligue des Champions ?

Oh what a night 😍 pic.twitter.com/4ta2eUbYgH — Arsenal (@Arsenal) November 30, 2023

A l’image des surprenants Napolitains, quart de finalistes la saison dernière, Thierry Henry sent les Londoniens partis pour réaliser un exploit. « Je pense qu'ils en sont capables avec ce qu'ils ont récemment montré en championnat, l'année dernière et cette saison, a commenté le consultant de la chaîne américaine CBS Sports. Ils sont en tête du championnat. Ils sont un peu moins convaincants que la saison dernière mais ils sont toujours en tête du championnat et il faut le prendre en compte. »

Thierry Henry mise sur Arsenal

« Cela dit, si Naples avait joué de la même manière la saison dernière, on aurait été ravis, avec un groupe différent, je le comprends, a comparé la légende du club anglais. Mais oui, je pense qu'Arsenal est dans la course, pas seulement en tant que prétendant, mais aussi pour aller au bout je l'espère. » Malgré son effectif assez jeune, l’actuel leader de Premier League peut se montrer ambitieux. Le vice-champion d’Angleterre a bien obligé Manchester City à s’arracher jusqu’au bout en championnat la saison dernière. Alors pourquoi ne pas rêver plus grand cette année ?