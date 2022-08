Le dimanche fou de Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Cristiano Ronaldo vit une période bien sombre sous les couleurs de Manchester United. Le quintuple Ballon d'Or portugais n'est pas encore sûr de continuer chez les Red Devils.

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo veut quitter les Red Devils. Le Portugais souhaite jouer la prochaine Ligue des champions et n'imagine plus son avenir avec les hommes d'Erik Ten Hag. Et ce n'est certainement pas le début de saison catastrophique des Mancuniens qui va arranger quoi que ce soit. Face à Brentford ce samedi, lors de la déroute (0-4) de son équipe, Cristiano Ronaldo est apparu impuissant et assez transparent. Et son comportement agace de plus en plus en Angleterre.

Cristiano Ronaldo, une situation confuse

Sky Sports indiquait ce dimanche que la direction de Manchester United souhaitait ardemment que Cristiano Ronaldo améliore son attitude. Le club anglais était, selon le média anglais, prêt à envisager une résiliation de son contrat si rien ne changeait concernant sa star. Une décision qui ferait d'ailleurs les affaires de CR7, qui a récemment forcé son départ et séché l'entrainement de reprise. Mais quelques minutes après, Sky Sports a fini par démentir ses propres informations, calmant de facto les commentaires les plus véhéments sur la star portugaise. Ceci étant, la presse anglaise, via Kaveh Solhekol, indique que le vestiaire mancunien a bien un problème avec CR7, que seul son statut de mégastar protège pour le moment.

S'il veut bien quitter United, un problème de taille se dresse face à l'ancien du Real Madrid : le manque de prétendants prestigieux pour sa personne. Des clubs comme le PSG, le Real Madrid, l'AC Milan, l'Atlético Madrid ou encore Naples ont récemment refusé les avances de son agent, Jorge Mendes. Alors que le marché des transferts se termine dans quelques semaines, l'avenir de Cristiano Ronaldo est plus flou que jamais. Sa relation avec ses coéquipiers mais également sa direction à Manchester United ne rassure pas, alors que les Red Devils sont actuellement derniers de la Premier League après deux journées disputées. A quelques mois de la Coupe du monde avec le Portugal, l'ancien du Real Madrid va devoir se mettre dans le rang ou alors trouver une porte de sortie convenable. A 37 ans, Ronaldo n'aura pas énormément de cartouches à griller avant de raccrocher les crampons.