Alexandre Lacazette rêve d’un retour gagnant à Lyon

Dans : Premier League, Foot Europeen, OL.

Très sévère avec les recrues achetées à prix d’or, la presse anglaise n’a pas ciblé le Gunner Alexandre Lacazette depuis son arrivée cet été.

Au contraire, l’attaquant d'Arsenal recruté pour 60 M€ (bonus compris) est souvent complimenté de l’autre côté de la Manche. Il faut dire que le Français n’a pas raté ses débuts. Titulaire à la pointe de l’attaque, au détriment de son compatriote Olivier Giroud, l’ancien Lyonnais a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives en Premier League. Pas mal pour une recrue attendue au tournant. Du coup, Lacazette est satisfait de sa première partie de saison.

« C'est bien parce que j'ai pu marquer des buts pour l'équipe. Et je me sens bon dans le jeu. J'aime ça en Angleterre donc ce n'est pas mal, a commenté l’international tricolore interrogé par l’Evening Standard. Je sais que je peux mieux faire mais je ne veux pas aller trop vite. C'est une année d'adaptation. Je suis heureux. » Et le natif de Lyon le serait davantage s'il terminait l'exercice sur un sacre.

Une finale en ligne de mire

« J'aimerais bien gagner un titre, même si j'ai déjà remporté le Community Shield en août, a-t-il annoncé. Je veux décrocher une coupe. Ce sera dur en championnat mais j'aimerais gagner l'Europa League. » Et pour cause, la finale de cette compétition européenne aura lieu au Groupama Stadium de Lyon, une enceinte que Lacazette connaît très bien...