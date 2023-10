La VAR se ridiculise encore en Premier League

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Introduite dans la grande majorité des compétitions européennes, la VAR ne fait toujours pas l'unanimité. Encore moins en Angleterre où depuis quelques jours, plusieurs scandales ont éclaté.

La septième journée de Premier League aura été le théâtre de la mascarade de l'assistance vidéo. Déjà lors de Tottenham-Liverpool, la VAR a annulé un but de Luis Diaz qui aurait dû être accordé. Deux minutes plus tard, c'est Son qui ouvre le score pour les Spurs, qui vont finalement remporter ce match 2-1 dans les dernières minutes du temps additionnel. Lundi 2 octobre, Chelsea se déplaçait sur le terrain de Fulham, avec l'obligation de victoire. Les Blues se sont imposés 2-0, notamment grâce au premier but de Mykhaïlo Mudryk avec Chelsea. Mais ce qui a réellement fait parler durant cette rencontre, c'est une grosse faute de Carlos Vinicius sur Thiago Silva. Rentré à la 53e minute et alors que son équipe est menée au score, le Brésilien va être coupable d'une grossière faute sur le défenseur de Chelsea, non sanctionnée.

La VAR autorise l'UFC, Thiago Silva préfère en rire

🎙️ Thiago Silva sur Instagram : « Même à l’UFC ce truc est interdit 🤣🤣 ! Mais bon tranquille 😉 » https://t.co/fM7hUTpA3U pic.twitter.com/816aJw11eb — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 3, 2023

L'attaquant des Cottagers va assener un violent coup de poing à la nuque de Thiago Silva. Un geste qui aurait probablement dû valoir une exclusion. Mais vraisemblablement, la VAR en a décidé autrement puisque le joueur de 28 ans n'a même pas été averti par l'arbitre qui n'a lui-même pas été appelé par ses assistants vidéos pour vérifier l'action. L'ancien joueur du PSG a d'ailleurs ironisé sur cette action sur son compte Instagram. « Même à l’UFC ce truc est interdit ! Mais bon tranquille » a commenté le vétéran de 39 ans, visiblement hilare en façade face à cette inobservation. Les médias anglais ont beaucoup repris ce fait de jeu ainsi que le but refusé à Luis Diaz pour remettre en cause les nombreux manquements de la VAR en Premier League sur ce début de saison.