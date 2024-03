La Premier League, premier adversaire de Man City en C1 ‍!

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Manchester City défie Arsenal dimanche pour le choc au sommet en Premier League. Le début d'un marathon de gros matchs pour les hommes de Pep Guardiola. L'Espagnol fulmine alors que les clubs étrangers ont des calendriers sur mesure.

La Premier League reste plus que jamais le meilleur championnat du monde avec des affiches de haut niveau à chaque week-end ou presque. Cela sera le cas dimanche avec un alléchant Manchester City-Arsenal, décisif pour l'attribution du titre de champion d'Angleterre. Mais, le revers de la médaille pour la Premier League est de fatiguer les organismes des joueurs alors que ces deux clubs sont encore en lice en Ligue des champions. Dans 10 jours, Arsenal accueillera le Bayern Munich tandis que Manchester City ira au Real Madrid. L'exigeant football anglais va t-il desservir ces prétendants au titre en C1 ? Pep Guardiola le pense fortement et accuse la Fédération anglaise (FA).

Man City au travail et le Real au repos !

En effet, Manchester City va enchaîner 7 matchs en 21 jours avec, dans le lot, ses deux confrontations contre le Real Madrid. Après Arsenal, les Citizens défieront Aston Villa en milieu de semaine en Premier League, Crystal Palace samedi prochain, le Real Madrid, Luton, encore le Real Madrid et enfin Chelsea en demi-finale de Cup. Cette dernière affiche vient d'être programmée le samedi 20 avril, juste après le quart de finale retour contre le Real Madrid. De quoi exaspérer Guardiola alors que les clubs des autres championnats bénéficient de calendriers aménagés. Matchs le vendredi avant l'Europe ou le dimanche après l'Europe, reports de rencontres. De quoi rendre jaloux Pep Guardiola.

😡 Pep Guardiola launches extraordinary rant accusing FA and Premier League of undermining Man City's bid to repeat the Treble | @MullockSMirror https://t.co/Mo5Lzqqo8q — Mirror Football (@MirrorFootball) March 30, 2024

« Madrid a neuf jours pour préparer notre match. Neuf jours ! Ils jouent ce week-end et ensuite plus jusqu'à notre match, pendant que je me dis : « Oh, donnez-moi juste un jour de plus ! ». Avec un jour de plus, la différence est grande, mais il n'y a aucune chance que la FA nous le donne. […] En France, le PSG ne joue pas entre ses quarts de finale. Au Portugal, ils jouent souvent le vendredi avant la Ligue des Champions. Ils (la FA et la Premier League) font les choses à leur manière. Mais j'aimerais connaître la raison pour laquelle nous jouons tout le temps en FA Cup le samedi et pas le dimanche. Une journée fait beaucoup de différence à ce stade avec les joueurs blessés et l'accumulation de matchs », s'est plaint l'Espagnol en conférence de presse. Visant un triplé en fin de saison, il ne veut pas sacrifier une compétition. Mais, au vu de l'effectif riche et solide de Manchester City, peut-il être audible ?