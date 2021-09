Jurisprudence Mendy, City a une hantise

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Benjamin Mendy est au coeur d’un scandale sexuel en Angleterre, et reste actuellement en prison en attendant son procès. Manchester City se réveille et estime que les joueurs français sont à surveiller de plus près.

Pep Guardiola, souvent accusé d’être trop laxiste avec ses joueurs en ce qui concerne la discipline, va probablement devoir changer sa façon de faire. Trop de joueurs de Manchester City se retrouvent dans de sales draps, que ce soit pour des soirées alcoolisées, des infractions au règlement sanitaire, des affaires extra-conjugales qui font les unes des tabloïds, et surtout le récent passage en prison de Benjamin Mendy pour des accusations de viols et d’agression sexuelles. Les indiscrétions de Romain Molina sur ce sujet laissent tout de même penser que le latéral gauche n’est pas sorti d’affaire, bien au contraire, car le journaliste a eu vent d’échos visiblement très glauques sur le comportement de l’ancien défenseur de l’OM et de Monaco.

Romain Molina n'en croyait pas ses yeux

« Benjamin Mendy il a fait des dingueries. Je te dis que Manchester City veut vérifier à double tour les Français parce que c'est trop un bordel. Moi je ne connais pas les histoires qui sont sorties sur lui mais j'en connais d'autres... (soupir). C'est un malade, je peux pas te dire autre chose. Il a fait des trucs... j'ai jamais entendu ça de ma vie. Au début j'y ai pas cru et ce sont des gens qui m'ont montré », a livré Romain Molina, persuadé que, en raison des agissements de Benjamin Mendy, ce sont même les joueurs français qui sont désormais ciblés par Manchester City pour leur comportement. Français ou pas, les Citizens vont en tout cas devoir serrer la vis, Benjamin Mendy ayant largement festoyé alors qu’il était en liberté conditionnelle, ce que le club anglais ne pouvait pas ignorer.