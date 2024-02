José Mourinho à Chelsea, l'épisode III est en marche

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Chelsea n'y arrive plus cette saison et l'avenir de Mauricio Pochettino s'assombrit d'heure en heure. L'ancien du PSG pourrait être remplacé par un entraineur bien connu de la maison Blues.

A Chelsea, les résultats sont catastrophiques au vu des investissements réalisés ces derniers mois. Si les fans et observateurs des Blues pensaient que l'arrivée de Mauricio Pochettino changerait quelque chose, il n'en est rien. L'Argentin n'arrive pas à mettre sa patte sur un effectif qui aura coûté près d'1 milliard d'euros tout de même. La patience des supporters londoniens arrive à expiration et beaucoup demandent le licenciement de Pochettino. Même la femme de Thiago Silva s'y est mis le week-end dernier après la défaite face à Wolverhampton. En cas de départ, Chelsea pourrait être tenté de faire revenir un ex, en l'occurence José Mourinho, sans club depuis son départ de l'AS Roma. Pour Claudio Pizarro, ce serait le match parfait.

Chelsea et Mourinho, vers une réconciliation ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Dans des propos relayés par FootballTransfers, l'ancien attaquant a en effet avoué que Mourinho serait une très bonne idée pour Chelsea. « Cela pourrait bien sûr être une chance. Il était là-bas avant, il connaît exactement le club… Bien sûr, je sais qu'ils ne réussissent pas très bien en Premier League, mais à la fin, le conseil d'administration décidera où ils veulent aller. C'est très triste de voir l'équipe jouer en ce moment comme ça, mais cela pourrait bien sûr être une chance pour que José revienne dans l'équipe. Il connaît exactement le club et ce sera une décision que Chelsea devra prendre », a notamment indiqué Claudio Pizarro, attristé par la situation récente autour de Chelsea. Pour rappel, le Mou a déjà entrainé les Blues à deux reprises. De 2004 à 2007 puis de 2013 à 2015. Sa relation avec les fans s'était en revanche quelque peu dégradée après son passage à Manchester United mais surtout Tottenham. Pas de quoi faire trembler les certitudes du Portugais.