Pochettino viré, Chelsea n’a pas les moyens

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Chelsea n'en finit plus de couler, et cela devient même incroyable quand on connait la valeur de l'effectif des Blues. Malgré cela, Mauricio Pochettino est pour le moment intouchable en raison de son contrat.

Les clubs anglais ont été tous très sages pendant le marché des transferts, enregistrant même quelques départs sans compensation, ce qui est très rare quand on connait les formations de Premier League. Mais après un automne agité à ce niveau, les clubs britanniques ont senti la pression de la part des instances financières du pays sur l’équilibre économique à présenter en fin de saison, sous peine de recevoir des sanctions sportives concrètes et des points de pénalité ou même des relégations si la Premier League continuait à vivre au-dessus de ses moyens. S’il y a un club qui illustre bien cet état d’esprit, c’est Chelsea, qui a dépassé le milliard d’euros investi sous Todd Boehly depuis mai 2022. Des achats à la pelle pour un rendement toujours aussi catastrophique sur le terrain. Et à chaque changement d’entraineur, une nouvelle carte bancaire pour dépenser gros et faire venir des joueurs qui ne parviennent pas à jouer ensemble.

Pochettino a encore 18 mois de contrat

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Résultat, les défaites s’enchaînent et les Blues se retrouvent dans le ventre mou de la Premier League pour la deuxième année consécutive. Mauricio Pochettino est ciblé pour être le prochain à prendre la porte. Mais selon le Daily Mail, c’est tout simplement impossible car l’Argentin possède un contrat en béton, et cela coûterait 10 millions d’euros de se séparer de l’ancien coach du PSG. Une dépense que Chelsea ne peut pas se permettre pour éviter de dépasser la limite autorisée par la Premier League en terme de déficit. Jusqu’en juin et les comptes de la prochaine saison, toucher Pochettino semble quasiment impossible et c’est aussi pour cela que, selon le tabloïd, le job de l’Argentin est sécurisé à l’heure actuelle. Il serait toutefois de bon ton d’éviter un fiasco face à Aston Villa en FA Cup cette semaine, pour que le sujet du départ forcé du « Poch » ne soit remis sur la table.