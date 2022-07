Ang : Neymar, Kane, Dybala… D'anciennes idées pour l'après-Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo a demandé un bon de sortie à Manchester United. Ses dirigeants ne devraient pas le retenir en cas d’offre satisfaisante. Et pour remplacer l’attaquant portugais, les Red Devils seront peut-être tentés de ressortir de vieux dossiers.

A moins d’un nouveau rebondissement, Cristiano Ronaldo ne portera plus le maillot de Manchester United la saison prochaine. L’attaquant de 37 ans a émis le souhait de partir cet été afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et non pas la Ligue Europa avec les Red Devils. A priori, le Portugais ne sera pas retenu. Ses dirigeants l’ont déjà autorisé à manquer la reprise de l’entraînement depuis lundi dernier, et à zapper la tournée en Thaïlande et en Australie. Autant dire que Manchester United doit déjà préparer la succession de CR7. Le genre de dossier que l’on prépare habituellement des mois à l’avance.

⚽️ Manchester United

☹️ En Thaïlande, la déception de ne pas voir Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/6LmfzUI9ie — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 9, 2022

Dans la précipitation, les Mancuniens pourraient tenter d’atteindre des cibles disponibles et/ou déjà étudiées par le passé. Le profil peut notamment correspondre à Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus Turin, et pas si proche de l’Inter Milan. On sait que Manchester United a bien failli conclure son transfert en 2019, et que des contacts ont été repris cet été. En tout cas, ce dossier semble plus abordable que la piste Harry Kane, un autre ancien rêve des Red Devils que Tottenham ne lâchera qu’en cas de proposition complètement folle.

Neymar, une star et un créateur pour MU ?

Manchester City, qui avait tenté sa chance l’été dernier, pourra confirmer à quel point il est difficile de négocier avec le président des Spurs Daniel Levy. Du coup, pourquoi ne pas se lancer dans un nouveau feuilleton Neymar ? Manchester United a déjà essayé à plusieurs reprises, en vain. Le Paris Saint-Germain étant déterminé à le pousser vers la sortie, le Brésilien semble maintenant plus accessible. Certes, le meneur de jeu ne prendrait pas la place de CR7 en pointe. Mais MU aurait bien besoin d’une nouvelle star à aduler, et d’un créateur pour améliorer un jeu tant critiqué ces derniers mois.