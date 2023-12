« ‍Horrible ‍», la polémique Haaland enfle en Arabie Saoudite

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester City dispute la finale du Mondial des clubs ce vendredi en Arabie Saoudite face à Fluminense. Un match pour lequel Erling Haaland est forfait, ce qui n’empêche pas le Norvégien de faire la Une.

Blessé pour la finale de la Coupe du monde des clubs face à Fluminense ce vendredi soir, Erling Haaland est tout de même présent en Arabie Saoudite avec le groupe de Manchester City. Et bien qu’il ne soit pas opérationnel pour jouer face au club brésilien, l’international norvégien fait la Une des médias en Angleterre et en Arabie Saoudite ce vendredi. En cause… l’attitude de l’avant-centre de Manchester City, qui aurait ignoré des enfants alors que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund se baladait dans un centre commercial de Djeddah à la veille de la rencontre, jeudi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

C’est Giovanna Costi, la compagne du footballeur brésilien Ganso, joueur de Fluminense, qui a lancé l’alerte si l’on peut dire ainsi. « C'était HORRIBLE. Henrico est horrifié ! C'était un fan ! Il ne veut même plus prononcer son nom maintenant... Il n'y avait que six enfants, ils ne pouvaient pas s'approcher, il ne les a même pas salués de loin. Il a fait comme s'ils n'existaient pas » a révélé la femme de Ganso sur son compte Instagram, remettant en cause l’attitude d’Erling Haaland à l’encontre des jeunes fans de football.

Haaland ignore des fans en Arabie Saoudite

La femme d’un autre footballeur a abondé dans le même sens puisque Karina Xavier, compagne du défenseur brésilien Samuel Xavier, a elle aussi confirmé cette version. « Je n'en reviens toujours pas que Haaland n'ait pas dit bonjour aux enfants qui sont ses super-fans, qu'il ne les ait même pas regardés » a-t-elle regretté sur les réseaux sociaux. Alors même qu’il est forfait pour le match de ce vendredi soir contre Fluminense en finale de la Coupe du monde des clubs, Erling Haaland se retrouve dans une polémique inattendue et dont Manchester City se serait sans doute bien passé. Du côté du buteur norvégien, nul doute que cette petite polémique ne l'empêchera pas de dormir.