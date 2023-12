Ni titulaire, ni remplaçant, Haaland est sérieusement blessé

Grosse surprise à une heure du match entre Luton et Manchester City, Erling Haaland ne figure pas sur la feuille de match. L'attaquant est blessé au pied.

Alors que les Citizens vivent un petit passage à vide en Premier League, Pep Guardiola ne pourra pas compter sur son meilleur buteur pour le match de ce dimanche à Luton, en raison d'une fracture de stress du pied. Manchester City va se passer d'Erling Haaland pour cette rencontre face aux 18es du championnat d'Angleterre, et l'entraîneur espagnol a précisé sur Sky Sports qu'il ne savait pas vraiment quand ce dernier allait pouvoir faire son retour à la compétition suite à ce problème au pied apparu après le dernier match. Au moment où le champion en titre compte sept points de retard sur Liverpool, avant de jouer à Luton, cette absence de l'attaquant norvégien fait évidemment énormément de bruit de l'autre côté de la Manche.

🚨🔵 Erling Haaland, not even on the bench for Manchester City today. pic.twitter.com/M3kw0Syt7o