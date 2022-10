Ang : Le vent tourne pour Saliba à Arsenal

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Recruté en 2019 par Arsenal, William Saliba a mis du temps avant de s'imposer définitivement au sein de la formation londonienne. Après un prêt concluant à l'OM, le défenseur central met tout le monde d'accord chez les Gunners.

Durant l'été 2019, après seulement 19 matchs avec l'ASSE, William Saliba est repéré par Arsenal qui n'hésite pas à offrir 29 millions d'euros pour s'offrir ses services. Prêté dans la foulée à son club formateur, le défenseur central rejoint officiellement les Gunners en 2020. Mais à cette période, le Français ne parvient pas à convaincre Mikel Arteta qui le place dans l'équipe réserve du club londonien. Saliba sera ensuite poussé vers la sortie et prêté successivement à l'OGC Nice puis à l'OM où il réalise une excellente saison en terminant à la deuxième place de la Ligue 1 et fait ses premiers pas en Équipe de France. Désormais, le joueur de 21 ans n'est plus un joueur indésirable aux yeux de l'entraîneur espagnol. Il est le taulier de la défense d'Arsenal et a réussi à changer l'avis de tout le monde à son sujet, au point d'entamer des négociations pour une prolongation de son contrat.

Arsenal veut déjà prolonger Saliba

Si Arsenal est actuellement leader de la Premier League devant Manchester City et sa machiner à buts Erling Haaland, c'est sûrement en partie grâce aux performances remarquées de William Saliba. En plus de ses 2 buts inscrits en championnat, l'ancien joueur de Saint-Étienne rayonne grâce à sa sérénité et son aisance dans l'exercice des tacles. Selon les informations de Sportsmail, la direction anglaise est déjà en pourparlers avec le clan Saliba pour discuter d'une prolongation. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gunners, le natif de Bondy s'impose petit à petit comme une référence à son poste en Premier League et commence à entrevoir les portes de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar cet hiver. En attendant, les négociations ne seront pas aussi faciles que cela pour les Gunners, qui savent que Saliba est d'ores et déjà dans l'oeil du FC Barcelone notamment, qui apprécie son élégance et son goût pour la relance propre. Une situation totalement inversée, où Saliba a désormais les cartes en mains.