Harry Kane au PSG, réunion d'urgence à Londres

Par Claude Dautel

Le PSG et le Bayern Munich ont fait d'Harry Kane leur priorité numéro 1 au mercato. Mais Tottenham est déterminé à ne pas brader le buteur vedette anglais, quitte à le garder si les offres ne sont pas à la hauteur. Cela tombe bien pour le PSG.

Pour se renforcer, le Paris Saint-Germain aura de gros moyens financiers, quelle que soit la décision de Kylian Mbappé. Comme l’a dévoilé Le Parisien, Luis Campos a même une enveloppe de 200 millions d’euros pour renforcer le secteur offensif de l’équipe qui sera confiée à Luis Enrique. Si Bernardo Silva fera l’objet d’une grosse offre, le PSG a également deux buteurs dans le viseur : Harry Kane et Victor Osimhen. Le premier n’a plus qu’un an de contrat avec Tottenham, et Daniel Levy est à l’écoute des offres, tout comme Aurelio de Laurentiis du côté de Naples.

Cependant, le dirigeant italien réclame plus de 180 millions d’euros pour son buteur, et Paris a déjà dit non. Harry Kane est donc au cœur de la stratégie parisienne, alors même que Bild affirme que le joueur anglais a déjà négocié son contrat avec le Bayern Munich. Il y a cependant un problème. C’est une évidence, les dirigeants allemands sont des pingres, et ils n’ont pas pour habitude de surpayer un joueur, aussi fort soit-il. Alors, la première offre transmise aux Spurs pour Harry Kane, à savoir, 70 millions d’euros, a terminé directement dans la poubelle de Daniel Levy. Et pour cause, l’Evening Standard explique que le patron du club londonien attend 117 millions d’euros avant d’envisager de céder la star anglaise. Un prix qui ne colle pas avec l'estimation faite par les champions d'Allemagne, mais qui se rapproche des possibilités parisiennes.

Le PSG négocie avec Tottenham pour Kane

Alors, même si le Bayern Munich a un accord avec Harry Kane, cela n'empêche pas le Paris Saint-Germain de continuer à discuter avec Tottenham. Selon Sports Zone, Nasser Al-Khelaifi a rencontré personnellement Pat et Charlie Kane, le père et le frère d’Harry Kane, vendredi dans la capitale anglaise. Il s'agissait de faire savoir à ces derniers que Luis Enrique était, lui aussi, désireux d'avoir l'attaquant international anglais de 29 ans dans son effectif. Le fait que les deux acceptent de rencontre le président des champions de France confirme que le PSG a toujours ses chances dans ce dossier dans lequel Munich semblait avoir fait la différence. On ne sait rien de ce qu'a donné ce rendez-vous à Londres, mais les choses pourraient toutefois vite se décanter.