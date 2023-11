Haaland salement rabaissé, un Brésilien l'allume

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Erling Haaland a beau avoir fini deuxième du récent Ballon d'Or et enfiler les buts avec Manchester City, l'attaquant norvégien n'échappe pas aux critiques.

Les supporters de Manchester City sont déjà prêts à construire une statue à l’Etihad Stadium pour célébrer les performances d’Erling Haaland. Mais si le cyborg affole les compteurs sous les ordres de Pep Guardiola en Premier League et en Ligue des champions, il n’en va pas de même avec la Norvège, qui ne disputera pas le prochain Euro. De quoi étayer les thèses de ceux qui estiment que l’attaquant de 23 ans est très efficace en raison de la puissance offensive de son club, mais qu’il disparaît parfois dans les énormes rendez-vous, comme cela a été le cas la saison passée lors des demi-finales et de la finale de la Ligue des champions, malgré la victoire finale de Manchester City. Et Luis Fabiano, l’ancien attaquant de la Seleçao (28 buts en 45 matchs), de Séville (107 buts en 229 matchs) et de Sao Polo (92 buts en 188 matchs) n’a pas hésité à dire ce qu’il avait sur le cœur concernant Erling Haaland.

Haaland est habillé pour l'hiver

Invité d’une émission sur Youtube animée par le journaliste brésilien Benjamin Back, celui que l’on surnommait O Fabuloso a été très incisif à l’encontre du buteur norvégien, lequel ne l’impressionne pas du tout. « Avec cette équipe et avec les occasions qu'il a, j'aurais battu son record et d'autres. J'ai marqué beaucoup de buts grâce à mes coéquipiers, mais il y a aussi ma qualité devant le but. Haaland a 30 occasions et marque trois buts. Si j'avais eu trente occasions, j'en aurais marqué dix ou vingt. C'est la différence », a lancé sans rire Luis Fabiano, qui a tout de même reconnu qu’Erling Haaland était tout de même un bon « finisseur ». Probablement pas de quoi empêcher de dormir l'attaquant norvégien, plus que jamais candidat au Ballon d'Or pour la saison prochaine, même si son absence lors de l'Euro 2024 risque de lui coûter cher face à Kylian Mbappé, qui pourrait rafler la mise si la France va au bout lors du prochain tournoi en Allemagne.