FA Cup ‍: MU sort Liverpool dans un match de dingue

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Après Manchester City et Coventry qualifiés samedi, Chelsea a validé difficilement son billet pour les demi-finales en disposant de Leicester sur le score de 4-2. C'est Manchester United qui s'est ensuite imposé 4-3 après prolongation pour sortir Liverpool.

Le dernier quart de finale opposait Manchester United à Liverpool. Et malgré l’ouverture du score rapide de McTominay (10e), les Reds ont renversé la vapeur grâce à MacAllister (44e) et Mohamed Salah (45e). Mais Antony a égalisé juste avant la fin de la rencontre (88e). Place donc à la prolongation pour voir Elliott redonner l’avantage aux visiteurs (105e) puis voir encore MU égaliser par le biais de Rashford (112e), qui se rattrapait ainsi d’une énorme occasion manquée un peu plus tôt. Et dans ce match fou, c’est finalement les Red Devils qui avaient le dernier mot, Amad Diallo marquant le but décisif à la 121e minute, avant de se faire exclure pour avoir retiré son maillot alors qu’il avait déjà un carton jaune.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dans la foulée de la fin de ce dernier match.