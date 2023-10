Encore une sale affaire, Man United n'en peut plus

Peu épargné par les coups durs cette saison, Manchester United pourrait être affecté par une nouvelle sanction. Cette fois, c’est le jeune Alejandro Garnacho qui risque une suspension à cause d’un message jugée raciste. En attendant la décision de la Fédération anglaise, les Mancuniens se mobilisent pour le défendre.

Décidément, cette saison est un véritable enfer pour les Red Devils. Et pas seulement sur les terrains. Dans le domaine extra-sportif aussi, Manchester United vit un calvaire avec des affaires qui polluent le vestiaire d’Erik ten Hag. Rappelons que le manager néerlandais n’a jamais pu s’appuyer sur Mason Greenwood, prêté à Getafe.

Puis le Brésilien Antony, toujours pour violences conjugales, avait été écarté le temps d’en savoir plus. On pensait que Jadon Sancho serait le dernier cas difficile à gérer pour Manchester United. Mais après la rébellion de l’international anglais contre son coach, c’est le jeune Alejandro Garnacho qui vient de déraper.

🔴🇦🇷 FA have been investigating into Garnacho’s social media post in which he used gorilla emojis over a picture of Andre Onana's penalty save.



🇨🇲 Onana replies: “People can’t choose what I should be offended by. Garnacho meant power and strenght. This should go no further”. pic.twitter.com/k6kea9Iwgz