En panne de buts, Man United pense à Ben Yedder

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En crise sportive, Manchester United cherche la solution sur le marché des transferts. Les Red Devils envisagent de renforcer leur secteur offensif et pensent à l’attaquant français Wissam Ben Yedder, auteur d’un bon début de saison avec l’AS Monaco.

Manchester United ne cesse de s’enfoncer. Distancés en championnat, les hommes d’Erik ten Hag viennent de dire adieu à la League Cup après leur cinglante défaite à domicile contre Newcastle (0-3) mercredi. A ce rythme, les Red Devils risquent de voir tous leurs objectifs s’envoler les uns après les autres. On voit mal comment le manager néerlandais peut parvenir à redresser la barre avec l’effectif actuel. Un rebond passera peut-être par du renfort au mercato hivernal, notamment afin de renforcer un secteur offensif en panne de buts.

MU cherche un attaquant

Etant donné que le rachat intégral du club n’est plus d’actualité, les cibles annoncées ne sont pas du calibre d’Harry Kane, convoité cet été. Même l’attaquant de Brentford Ivan Toney, estimé à plus de 90 millions d’euros par ses dirigeants, semblent hors de portée. Le média TEAMtalk voit plutôt Manchester United piocher dans sa liste d’alternatives où l’on retrouve Medhi Taremi (31 ans, FC Porto), Gabriel Barbosa (27 ans, Flamengo), le jeune Marcos Leonardo (20 ans, Santos) et le Français Wissam Ben Yedder.

Un intérêt plutôt étonnant dans la mesure où le Monégasque, certes auteur d’un bon de début de saison avec cinq buts en Ligue 1, n’est pas vraiment au top de sa carrière. On peut également penser que l’attaquant de 33 ans n’a pas le profil idéal pour évoluer en Premier League. Rappelons tout de même que l’ancien joueur du FC Séville arrive bientôt à la fin de son contrat sur le Rocher, ce qui fait de lui une opportunité. Après tout, Manchester United a déjà recruté des joueurs comme Wout Weghorst ou Odion Ighalo ces dernières années…