En Angleterre, Paul Pogba se fait sèchement recadrer

Malgré la titularisation de sa recrue Alexis Sanchez, Manchester United n’a pas fait le poids contre Tottenham (2-0) mercredi en Premier League.

Peu dangereux, les Red Devils ont subi la supériorité collective des Spurs pendant toute la rencontre. Il faut dire que les piliers mancuniens n’ont pas aidé leur formation, à l’image de Paul Pogba à qui l’on reproche toujours d’oublier ses tâches défensives. Dans les colonnes du Times, l’ancien Marseillais Tony Cascarino n’a pas été tendre avec le milieu français

« Ce qui aurait pu empêcher Pogba de quitter son poste contre Tottenham, c'est un bon capitaine, a analysé l’Irlandais. Un Roy Keane ou un Bryan Robson se ficheraient de ton transfert à 105 M€. Si tu ne remplis pas ton rôle, tu le saurais. MU manque de ce leadership. Carrick est le capitaine mais il ne joue pas. Valencia le remplace, mais aussi bon qu'il puisse être, je l'ai rarement vu aboyer des ordres à ses coéquipiers. »

Ibra manque à MU

« Ils sont un peu comme Arsenal, ils ont des vice-capitaines mais pas de vrais leaders. Ibrahimovic ne portait pas le brassard la saison dernière mais on le voyait souvent diriger ses coéquipiers au milieu et en défense, s’est souvenu Cascarino. Paradoxalement, Mourinho disait que Pogba était un futur capitaine mais je n'en suis plus sûr après cette performance. » Pour le moment, l’international tricolore doit surtout devenir un vrai leader technique.