Le Qatar oublie ManU, la porte s'ouvre à Tottenham

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Si Manchester United a failli être racheté par le Qatar, la vente a capoté et a été repoussée à plus tard. Mais le pays du Moyen-Orient n'abdique pas et souhaite toujours racheter un club anglais. La porte est ouverte pour Tottenham.

Depuis 2001, c'est le groupe ENIC qui possède une grosse majorité de Tottenham. Le club anglais a longtemps été un modèle en Premier League en parvenant rapidement à grimper les échelons jusqu'à devenir l'un des clubs les plus riches d'Europe. Mais aujourd'hui, les résultats régressent et les Spurs ne parviennent pas à remporter de titre depuis 2008 et une simple League Cup. Le propriétaire de Tottenham, Joe Lewis a récemment été inculpé pour délit d'initié, ce qui pourrait le contraindre à vendre le club. Daniel Levy, président des Spurs, a évoqué il y a quelque temps des approches de certains investisseurs, mais rien de vraiment concret. Pour Simon Jordan, le Qatar pourrait réellement racheter Tottenham si une offre intéressante arrive sur la table, alors que le club du Nord de Londres envisage d'ouvrir une partie de son actionnariat, notamment pour alléger l'importance de Joe Lewis, majoritaire au niveau des parts du club.

Le président de Tottenham inculpé, le Qatar rapplique

« Je trouve curieux de comprendre pourquoi le Qatar voudrait détenir une participation minoritaire dans Tottenham. Ils ont beaucoup d'argent et ils n'ont pas besoin d'être actionnaires minoritaires dans un club de football. Un rachat serait probablement le résultat probable. Je pense qu'il y a un point où Joe Lewis dira, c'est assez pour moi, merci beaucoup. S'il y a assez d'argent sur la table, je suis sûr que cela viendra » a avoué l'ancien propriétaire de Crystal Palace à talkSPORT, lui qui connaît très bien Daniel Levy. Manchester United se retire des négociations alors le Qatar rapplique en approchant un concurrent des Red Devils, afin de pourquoi pas, faire enfin de Tottenham un club majeur en Angleterre et surtout en Europe. Après une saison sans qualification européenne et la perte d'Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire du club, les dirigeants de Tottenham vont probablement étudier une éventuelle proposition de rachat.