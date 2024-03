De Bruyne allait prolonger, Man City a tout arrêté

Lié à Manchester City jusqu’en juin 2025, le milieu belge Kevin De Bruyne avait entamé des discussions avec ses dirigeants en vue d’une prolongation. Mais les échanges ont subitement été interrompus, les deux parties préférant attendre la fin de la saison pour trouver un accord.

Les supporters de Manchester City devront se montrer patients. Alors que son contrat expire en juin 2025, Kevin De Bruyne ne devrait pas prolonger dans les mois à venir. Le milieu offensif de 32 ans a pourtant bien entamé des discussions avec ses dirigeants pour la signature d’un nouveau bail. Mais d’après les informations récoltées par Football Insider, les deux parties ont décidé d’interrompre les échanges. Ce revirement de situation arrive juste après les tensions apparues entre le Belge et Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne wasn’t happy with Pep Guardiola after being subbed off against Liverpool 😤 pic.twitter.com/jtQ1R6wfN4