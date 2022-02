Cristiano Ronaldo prend les choses en mains sur son avenir

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore s’il restera chez les Red Devils cet été.

L’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrit en pointillés. Recrue star de Manchester United l’été dernier, l’international portugais a inscrit 14 buts toutes compétitions confondues, un bilan correct bien que loin des standards habituels de CR7. Mais si Cristiano Ronaldo a aussi peu marqué, c’est aussi parce que son équipe ne tourne pas vraiment rond. Comme souvent depuis plusieurs saisons, Manchester United fait preuve d’une irrégularité consternante, ce qui a provoqué le départ d’Ole Gunnar Solskjaer et la nomination de Ralf Rangnick. A son intronisation, l’Allemand a été présenté par Manchester United comme l’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Cet été, il doit devenir conseiller technique et laisser sa place à un nouveau coach. Mais selon les résultats obtenus d’ici à juin prochain, Manchester United pourrait changer d’avis et conforter Ralf Rangnick à la tête de l’équipe.

Ronaldo veut savoir qui sera le coach de MU

Cette énorme incertitude laisse Cristiano Ronaldo perplexe. C’est ainsi que selon les informations d’ESPN, l’attaquant de 36 ans a mis son avenir entre parenthèses le temps d’y voir plus clair sur la situation de Manchester United. Autrement dit, alors que des négociations avaient débuté entre Jorge Mendes et la direction des Red Devils pour une prolongation du contrat de Cristiano Ronaldo, le Portugais a fait savoir qu’il ne signerait aucun contrat tant que l’identité du futur entraîneur de Manchester United ne sera pas connue. Et dans le cas où Ralf Rangnick serait maintenu à la tête de l’équipe, il est difficile de savoir ce que déciderait alors Cristiano Ronaldo. En effet, l’ex-buteur du Real Madrid et de la Juventus Turin est celui qui a défendu publiquement l’entraîneur allemand il y a quelques semaines. Mais CR7 est aussi celui qui a manifesté sa colère envers Rangnick lorsque ce dernier a pris la décision de sortir l’international portugais en cours de match face à Brentford. L’incertitude est donc totale au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo…